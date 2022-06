Roma, nel mese di giugno il trofeo della Conference League ha girato per la città

Il trofeo della Conference League nel mese di giugno è stato visto, fotografato e abbracciato dai tifosi giallorossi in diversi punti della Capitale. La Roma, infatti, ha organizzato cinque eventi in altrettanti municipi con l'obiettivo di ringraziare la Comunità capitolina per aver manifestato nei mesi precedenti tutto il proprio supporto alla realizzazione delle attività di sostenibilità e solidarietà sul territorio, collaborando in più occasioni con la società stessa a iniziative quali la campagna vaccinale per il Covid-19, le piantumazioni per la Città, il supporto ai disabili. Ciascun municipio coinvolto ha accolto i rappresentanti della comunità – scuole, ASD, parrocchie, Roma Club, istituzioni locali e associazioni caritatevoli – presso alcuni teatri dalla capienza di 500 posti ciascuno.