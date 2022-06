La Juve insiste per Zaniolo: offerto Kean, la Roma ci pensa

Può essere Moise Kean la chiave di volta per l'affare Zaniolo. La Juventus continua a studiare la strategia giusta per arrivare al talento classe '99. La Roma chiede 55-60 milioni di euro, i bianconeri non sono ancora arrivati a quella cifra ma potrebbero formulare un'offerta in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Oppure inserire una contropartita tecnica gradita a Mourinho. Secondo 'repubblica.it', i bianconeri hanno ormai staccato il Milan nella corsa a Zaniolo, individuando il nome potenzialmente giusto per lo scambio. Si tratta di Moise Kean, nome gradito alla Roma e proposto anche al PSG per Paredes. L'attaccante italiano è in uscita, i giallorossi ci starebbero pensando.