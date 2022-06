La Roma si ritira dal Trofeo Gamper, rabbia Barca. Pronta amichevole con Shakhtar

La Roma ha comunicato sul proprio profilo ufficiale che non prenderà parte al Trofeo Gamper in programma a Barcellona il 6 agosto. Le compagini maschili e femminili non affronteranno le loro omologhe catalane. Il Club ha spiegato le motivazioni in un comunicato: "La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon proseguio di preparazione estiva". Secondo quanto riporta Il Messaggero, con la pubblicazione dei calendari della Serie A, il club ha preso atto di giocare quattro partite in trasferta in un mese (Salernitana, Juventus, Udinese ed Empoli). Inoltre, l’intenzione della Roma è organizzare un’amichevole all’Olimpico o a Frosinone prima dell’inizio del campionato per presentare squadra e staff tecnico ai tifosi. L’avversario scelto potrebbe essere lo Shakhtar. Il motivo? Programmare un grande evento di beneficenza a favore dell’Ucraina.