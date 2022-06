Zaniolo, appuntamento in vista con la Juventus

Luglio è alle porte e farà riaprire quelle della Continassa, dove da lunedì 4 torneranno a lavorare Massimiliano Allegri e i suoi giocatori. Difficilmente ci sarà Nicolò Zaniolo, anche se in settimana è previsto un nuovo incontro tra i dirigenti bianconeri e quelli della Roma per trattare il trasferimento del ventiduenne azzurro. Se le esigenze relative a Zaniolo di Juventus e Roma combaciano infatti perfettamente, non è affatto così per le valutazioni sul prezzo e sulle modalità di pagamento. Come detto, se la società giallorossa ha preso la decisione di mettere sul mercato l’azzurro adesso è per avere abbastanza forza contrattuale da poter incassare una cifra importante dalla cessione: 60 milioni la risposta data a chi ha chiesto il prezzo (Milan e Tottenham, oltre ai bianconeri). La Juventus - scrive 'Tuttosport' - giudica più congrui 40 milioni più bonus. Distanza non banale, ma tuttaltro che incolmabile. Già i bonus la ridurrebbero.