Roma-Salernitana sold out, ma Mourinho è senza punta. Zapata-Leonardo: tutto bloccato

In Francia è invece già andato Nemanja Matic, che in queste ore ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Rennes:"Fin da quando ho ricevuto la prima chiamata ho sentito un'energia positiva. Il progetto che mi hanno spiegato e fatto vedere è quello che mi ha attratto a venire qui. Il club sta crescendo e sono felice di farne parte". Con molti meno rimpianti ha salutato invece Matias Vina, che si è presentato al Sassuolo: "Quando ero a Roma ho visto che il Sassuolo giocava benissimo e per questo sono venuto qua. Alla Roma l'esperienza era iniziata bene, poi ho perso un po’ di spazio ma è stata un’esperienza positiva". Intanto sarà nuovo esordio in Serie A anche per Rudi Garcia, stavolta sulla panchina del Napoli. L'allenatore francese ha detto la sua anche sulla Roma e Mourinho:"L'ho già incontrato quando era al Real Madrid e io alla Roma. Oggi è un concorrente, però la gioia che ha ridato ai tifosi della Roma è importante, lo stadio è sempre pieno. Ha vinto tante cose, ha un palmares pazzesco". Infine, a 15 anni dalla scomparsa del papà, Rosella Sensi gli dedica un post sui social: "Un nome che ha fatto la storia di questa città, della nostra Roma che considerava come una quarta figlia, ma anche dello sport e della storia italiana. Mi piacerebbe che oggi fosse ricordato come merita, almeno oggi".