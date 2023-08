Mercato LIVE Roma: Pinto non molla Zapata e Marcos Leonardo. Interesse per Ekitike

Sono ore caldissime per Tiago Pinto che continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa di Mourinho

Pinto continua a lavorare per rinforzare la rosa. Ieri sono arrivate le ufficialità di Paredes e Renato Sanches e continua la caccia all'attaccante. In cima alla lista ci sono sempre i soliti nomi: Marcos Leonardo e Duvan Zapata. Proseguono i contatti, ma ad oggi non si è mosso ancora nulla. Per riforzare il pacchetto offensivo si valutano anche Ekitike e Abel Ruiz.