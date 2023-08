Zapata, no al prestito senza garanzie. Il Santos: “Per Leonardo offerta bassa”

Per Duvan Zapata nessun passo avanti ieri, con Roma e Atalanta che cercano una piattaforma di accordo tra prestito (2 milioni) e diritto di riscatto (7 milioni), legato alle presenze del giocatore, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il problema, pero, e convincere Zapata, che ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in giallorosso solo con la garanzia di poterci restare. Insomma, l'attaccante colombiano non vuole un prestito che poi non si trasformi in acquisto, con il rischio di dover tornare a Bergamo. Nel frattempo la Pimenta, rappresentante di Marcos Leonardo, lavora sodo in Brasile con il Santos ver sbloccare la situazione. Anche se il presidente Rueda ieri è stato netto: "Abbiamo bisogno del giocatore, l'obiettivo è averlo fino a dicembre. L'offerta giallorossa è al di sotto delle aspettative, del 6 milioni di bonus solo due sono facili: la convocazione in nazionale e le 75 presenze con la Roma. I 18 milioni totali sono a rischio".