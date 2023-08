Roma, ufficiale il sold out contro la Salernitana: attesi 61mila spettatori

La Roma rinizia il campionato così come lo aveva concluso: con un sold out. Come annunciato dallo stesso club giallorosso sui propri canali social, per la prima giornata del nuovo campionato (20 agosto) sono previsti 61mila spettatori che prenderanno posto sugli spalti dell'Olimpico per assistere alla sfida contro la Salernitana. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18:30. A guidare la squadra non ci sarà José Mourinho così come Salvatore Foti (entrambi assenti per squalifica). Assenti (per lo stesso motivo) anche i due leader tecnici della squadra: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala.