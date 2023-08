Il padre di Marcos Leonardo rivela: “Era sconvolto perché non lo hanno fatto partire”

A Roma continua a tenere banco la vicenda legata a Marcos Leonardo. Come riportato dal giornalista brasiliano Wagner Frederico (in contatto diretto con il padre dell'attaccante), il classe 2003 è tornato ad allenarsi con il Santos nonostante sia ancora sconvolto del fatto che il club non lo abbia lasciato partire in questa finestra di mercato rifiutando l'offerta della Roma. Il padre (Marcos Almeida) ha anche dichiarato che suo figlio ha saltato le ultime sessioni d'allenamento per problemi di salute: "Quando si è ripreso, ha chiesto lui stesso di tornare ad allenarsi e io gliel'ho consigliato". Gli incontri avvenuti in Brasile tra Rafaela Pimenta e la dirigenza del Santos non sembrano aver sbloccato la vicenda e al momento la trattativa per il suo passaggio alla Roma sembra essere in stand by.