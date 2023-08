Mercato, il Tottenham cerca un nuovo direttore sportivo: contatti con Tiago Pinto

Il Tottenham non molla la presa su Tiago Pinto. Come riportato da Calciomercato.it, gli Spurs continuano a monitorare la situazione legata al general manager portoghese il cui contratto con la Roma scadrà a giugno 2024. Dopo i sondaggi avvenuti durante la Primavera (anche da parte del West Ham), il corteggiamento sta proseguendo anche in queste ultime settimane. La volontà del club londinese è di avere subito (a fine mercato) il nuovo responsabile dell'area tecnica e per questo la trattativa sembra essere molto complicata nonostante il gradimento del portoghese. Molto difficile pensare che le strade dell'ex Benfica e del club giallorosso possano separarsi prima della scadenza contrattuale e per questo il Tottenham starebbe valutando anche altri profili come Mateu Alemany.