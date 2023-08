Santos: l’arrivo di Sanchez può liberare Marcos Leonardo, ma la trattativa è difficile

In questo momento la trattativa per il giovane attaccante del Santos è in una fase di stallo. Il presidente vorrebbe cederlo a dicembre e Pinto si guarda intorno

Continua il pressing del Santos su Sanchez. Il cileno è svincolato e la trattativa interessa anche alla Roma. Infatti l'eventuale arrivo dell'ex Inter potrebbe liberare Marcos Leonardo. Secondo quanto riportato da Globo.com il club brasiliano vuole Alexis, ma ad oggi è molto complicato che possa arrivare. Proseguono i contatti col procuratore del giocatore che è svincolato e nelle prossime ore proverà a formulare un'offerta. I giallorossi restano alla finestra e in questo momento la trattativa per il giovane attaccante del Santos è in una fase di stallo. Il presidente vorrebbe cederlo a dicembre e Pinto si guarda intorno. In cima alla lista degli obiettivi c'è sempre Duvan Zapata.