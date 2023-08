Vina: “Alla Roma ho imparato tanto. È stata un’esperienza positiva”

Matias Vina ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Sassuolo. Il terzino uruguaiano ha parlato anche dell'esperienza trascorsa nell'ultimo anno in Premier League con la maglia del Bournemouth: "Quando ero a Roma ho visto che il Sassuolo giocava benissimo e per questo sono venuto qua. Al Bournemouth bella esperienza, la Premier è un calcio fortissimo che è più avanti di tutti. È più intenso, sono stato bene". Vina ha poi concluso parlando del periodo passato in giallorosso: "Alla Roma l'esperienza era iniziata bene, poi ho perso un po’ di spazio ma è stata un’esperienza positiva. Sono arrivato dal Brasile in un calcio molto tattico e lì ho imparato tanto. In Sudamerica non si lavora molto da questo punto di vista”.