Matic: “Ho scelto il Rennes per il progetto. Ho sentito subito un’energia positiva”

Le parole del centrocampista ex Roma: "Non vedo l'ora di iniziare e sono felice per questa nuova avventura. Fisicamente mi sento bene"

Nemanja Matic ha rilasciato la sua prima intervista da neo giocatore del Rennes. Il serbo nei giorni scorsi è passato dalla Roma al club francese e ha parlato delle sue prime sensazioni nel nuovo club: "Sto bene, mi sono sentito subito il benvenuto qui. Tutti mi hanno accettato in modo molto positivo, ora non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi". Questo l'esordio di Matic che ha poi proseguito parlando di ciò che lo ha convinto ad accettare l'offerta francese: "Fin da quando ho ricevuto la prima chiamata del Rennes, ho sentito un'energia positiva. Il progetto che mi hanno spiegato e fatto vedere è quello che mi ha attratto a venire qui. Il club sta crescendo e sono felice di farne parte. In carriera ho giocato contro alcune squadre francesi, ho giocato molto tempo in Inghilterra e poi ho firmato per la Roma dove sono stato un anno. Sono molto felice di poter giocare qui, non vedo l'ora di iniziare e sono felice per questa nuova avventura". Il centrocampista serbo ha poi concluso parlando delle sue condizioni fisiche: "Fisicamente mi sento bene, domani inizierò ad allenarmi e spero che le cose andranno sempre meglio giorno dopo giorno. Il club ha molti giocatori di qualità, e c'è un grande allenatore. Ci sono anche tifosi molto importanti e li ringrazio per essere venuti all'aeroporto. Mi hanno accolto molto bene e li ringrazio".