Mercato, stallo totale tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo: la situazione

La trattativa tra i due club non sembra volersi sbloccare nonostante gli incontri avvenuti in questi giorni in Brasile con l'agente del giocatore. Il club verdeoro lo vorrebbe lasciar partire nel mercato di gennaio

Tutto fermo tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo. Come riportato da Il Tempo, la trattativa è al momento congelata con il club giallorosso che non avrebbe intenzione di aspettare il mercato invernale per acquistare l'attaccante classe 2003 come invece richiesto dal Santos che lo lascerebbe partire adesso solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile. La Roma dal canto suo è ferma all'offerta da circa 20 milioni tra parte fissa e bonus per il momento ritenuta troppo bassa.