Garcia: “Totti era un grande campione. Mourinho ha ridato gioia ai tifosi della Roma”

Sui tifosi della Roma: "A volte non sei profeta in patria, forse sono riconosciuto più in Italia che in Francia. La verità per un allenatore sono i suoi ex calciatori che parlano di lui, quindi se c'è una grande percentuale di buone parole, allora hai fatto abbastanza bene. Sono andato a un concerto all'Olimpico dopo aver firmato con il Napoli e i tifosi della Roma sono stati carini dicendomi 'Peccato, ma ti vogliamo bene. Quindi auguri e in bocca al lupo'".