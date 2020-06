Roma-Petrachi, titoli di coda: al suo posto pronto De Sanctis. Florenzi la chiave per Muriel

Ultime ore di relax per la Roma che da domani riprenderà ad allenarsi a Trigoria quasi senza più soste fino alla fine della stagione che si concluderà ad agosto con l’Europa League. Zaniolo, ormai, è prossimo al rientro in gruppo e in questi giorni che separano i giallorossi dalla ripresa del campionato contro la Sampdoria, Fonseca ha deciso di concentrarsi sugli schemi da palla inattiva, utili anche loro per la rincorsa al quarto posto. La strada che divide Dzeko e compagni dalla Champions, però, è piena di ostacoli. Il primo è rappresentato da un rapporto ormai deteriorato tra Petrachi e Pallotta. Il diesse non avrebbe gradito le ultime parole del presidente definendo ottimo il rapporto di Fonseca con la dirigenza, ma dimenticandosi di citare l’ex Torino. Questa sarebbe stata solo l’ultima goccia di un vaso già pieno da tempo e mai come in questo momento il futuro del direttore sportivo della Roma sembra essere lontano dalla Capitale. Potrebbe addirittura arrivare il licenziamento per giusta causa, complici alcuni errori del ds che a Trigoria non sono sfuggiti a nessuno. Qualora il rapporto con Petrachi dovesse interrompersi prematuramente, al suo posto sarebbe pronto De Sanctis, attuale suo e vice e responsabile del settore giovanile. La promozione, però, potrebbe essere solamente ad interim.

Calciomercato, da Pedro a Florenzi: tutte le mosse della Roma

Un caos, quello intorno a Petrachi, che blocca anche le mosse di mercato della Roma. Il diesse, infatti, avrebbe già l’ok per il trasferimento di Pedro a parametro zero, ma per definire l’operazione mancherebbe il sì definitivo di Pallotta, il quale vorrebbe prima piazzare dei colpi in uscita (Kluivert su tutti). L’olandese è richiesto in Premier League e potrebbe rientrare nella trattativa con l’Arsenal per trattenere Mkhitaryan nella Capitale. Il club giallorosso comunque valuta l’esterno ex Ajax 40 milioni, stessa cifra richiesta anche per Pau Lopez. Il portiere spagnolo ha diversi estimatori in Europa e in Inghilterra ci sarebbe il Tottenham pronto a farsi sotto. Insomma, se c’è una certezza nelle mosse future dei giallorossi sono le plusvalenze che il club dovrà fare per rimettere in ordine i conti. In quest’ottica potrà dare una mano Florenzi. Il Valencia non sembra voler rinnovargli il prestito, ma il calciatore resta comunque in uscita con Fiorentina, Atalanta e Siviglia alla porta. La Roma lo valuta 15 milioni, ma potrebbe diventare anche una pedina di scambio per arrivare a dei calciatori funzionali alla rosa di Fonseca. Con la Viola potrebbe nascere un asse per Biraghi, mentre la squadra di Gasperini potrebbe mettere sul piatto Muriel. D’altronde a Trigoria sono a caccia di un vice Dzeko e il profilo del colombiano farebbe al caso dei giallorossi. Diverso il discorso per Bustos, giocatore comunque cercato dai giallorossi come conferma il suo agente: “Non ci sono offerte ufficiali, ma potrebbe comunque esserci un incontro“. Fuori mercato, invece, dovrebbe essere finito Pellegrini, il quale avrebbe ribadito anche in privato alla dirigenza di voler rimanere e di non aver intenzione di esercitare la clausola qualora arrivassero richieste concrete per lui. D’altronde ha studiato da Totti e De Rossi (quest’ultimo accostato alla panchina della Sambenedettese), da sempre suoi idoli, ed ora si sente pronto a prendersi le responsabilità che l’essere romani e romanisti comporta.