Florenzi può portare il vice-Dzeko: per la Roma idea scambio con Muriel

Florenzi può portare Muriel. Il destino dell’esterno di Vitinia ha già preso una direzione, ovvero quella dell’addio già deciso da entrambe le parti: i giallorossi possono realizzare una buona plusvalenza e il giocatore sa che non avrebbe spazio. Intanto l’agente Lucci ha ricevuto parecchie chiamate, tra cui quelle di Fiorentina e Atalanta, con cui potrebbero andare in scena degi scambi nell’ottica di questo nuovo calciomercato. Se con i viola c’è in ballo Biraghi, come riporta ‘La Gazzetta Sportiva’, alcuni rumors raccontano invece di un possibile scambio con Luis Muriel. L’attaccante colombiano sarebbe a dir poco ideale per affiancare Edin Dzeko e poi, eventualmente, raccoglierne l’eredità. Ha 29 anni, è nel pieno della maturità e in questa stagione ha fatto vedere di aver trovato anche continuità realizzativa, ma il ruolo da vice-Zapata incollato addosso potrebbe spingerlo a cercare una nuova occasione a Trigoria. E non è affatto la prima volta che Muriel viene accostato alla Roma.