Roma, l’agente di Bustos: “Nessuna offerta ufficiale, ma potrebbe esserci un incontro”

La Roma continua a sondare il calciomercato alla ricerca di nuovi talenti e occasioni, mentre all’interno della società non tira un’aria di serenità soprattutto tra Pallotta e Petrachi. Intanto i giallorossi lavorano su Nahuel Bustos, talento argentino del Talleres che sembra uno degli obiettivi principali individuati a Trigoria. L’agente dell’argentino classe ’98 ha parlato a ‘romapress.net’: “Molti club sono interessati a lui, ma la Roma non ha ancora fatto un’offerta ufficiale al Talleres. Potrebbe esserci un incontro nel corso della settimana. Se siamo fiduciosi di chiudere l’operazione? Ancora non lo sappiamo, c’è una trattativa”, ha detto Ignacio Campo. Con la carta d’identità che dice 34 anni per Edin Dzeko, la Roma è a caccia dell’erede e potrebbe arrivare dall’Argentina.