Pau Lopez piace in Premier League, la Roma lo valuta almeno 40 milioni

Gli occhi della Premier League su Pau Lopez. Il portale spagnolo ‘Estadio Deportivo’ parla dell’interesse di tre club inglesi per il portiere classe ’93 che la Roma valuta almeno 40 milioni. Sull’estremo difensore, prelevato un anno fa dal Betis per 23 milioni e mezzo, ci sarebbero infatti Tottenham, Chelsea e West Ham.

Pau Lopez ha già militato nelle fila degli Spurs nella stagione 2016-17, senza tuttavia scendere in campo con la prima squadra. Pochettino lo prese in prestito dall’Espanyol come riserva di Lloris e Vorm, ma con l’arrivo di Mourinho e le ottime prestazioni dell’estremo difensore negli ultimi anni, il Tottenham starebbe pensando di riacquistarlo. Proprio qualche giorno fa, il numero 13 giallorosso aveva parlato della sua esperienza a Londra: “Mi ha cambiato molto a livello sportivo, nel prendere decisioni, nelle parate e nei movimenti. In quell’anno ho acquisito fiducia in me stesso”.

L’interesse del Chelsea è invece causato dal rendimento non proprio positivo del titolare Kepa, che nel corso del campionato ha perso addirittura il posto facendo spazio al trentottenne argentino Caballero. Il West Ham, infine, ha intenzione di puntare su un profilo giovane rispetto ai tre portieri over 30 attualmente in rosa.

Pau Lopez è legato alla Roma da un contratto fino al 2024. In questa prima parte di stagione ha collezionato 34 partite, subendo 43 gol. L’attuale terzo portiere della Nazionale Roja sta recuperando dall’infortunio al polso di un mese fa, e al momento la sua presenza per la partita contro la Sampdoria è ancora in dubbio.