Roma, rabbia Petrachi: ha in pugno Pedro, ma Pallotta non dà l’ok

Situazione delicata in casa Roma per la frattura tra James Pallotta e Gianluca Petrachi. Tra i motivi del confronto che sarebbe avvenuto nelle scorse ore, smentito dal presidente giallorosso come riportato da alcuni quotidiani, anche e soprattutto il calciomercato. Oltre alla mancata citazione nei ringraziamenti allo staff da parte del patron americano in una recente intervista, secondo ‘La Gazzetta Sportiva’ e ‘Il Messaggero’, sul piatto della bilancia pesa molto anche l’operazione Pedro. Il ds giallorosso, infatti, è convinto di avere in pugno lo spagnolo a parametro zero, ma Pallotta non ha dato l’ok per chiudere l’affare. Il presidente della Roma, infatti, ha comunicato a Petrachi che bisogna prima cedere (vedi Kluivert). Una richiesta che non è piaciuta al dirigente salentino, che non si sente libero di poter agire sul mercato come vorrebbe. Anche se da Trigoria negano, lo stesso ex Torino avrebbe fatto presente questa insoddisfazione al suo presidente. Non solo, al centro delle frizioni tra i due ci sarebbe anche il ruolo dell’ad Guido Fienga, che ha portato avanti in prima persona alcune operazioni di mercato, a partire dai discorsi con la Juventus.