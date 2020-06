Zaniolo (quasi) pronto, Totti incontra Mbappè

A Trigoria tra le novità in vista c’è quella di un ritorno parziale in gruppo di Nicolò Zaniolo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il numero 22 giallorosso sta bene, ha partecipato al riscaldamento della partitella in famiglia di venerdì ed è consapevole di avere davanti a sé un futuro roseo impreziosito da importanti partnership come quella con la Disney.

Sulla via del recupero anche Pau Lopez e Gianluca Mancini. Entrambi saranno disponibili per il match contro la Sampdoria del 24 giugno,ma Lopez non è così sicuro di vestire una maglia da titolare.

Il fine settimana di stop è stato sfruttato dalla squadra per una due giorni di completo relax: Dzeko è andato a Forte dei Marmi assieme alla famiglia, Veretout si è concesso un pranzo a Ostia, Under e Kalinic hanno fatto i turisti per Roma e il collaboratore di Fonseca Nuno Romano ha guidato fino alla Costiera Amalfitana.

Mare anche per Francesco Totti che ha scelto Montecarlo per un week-end di lusso assieme alla moglie Ilary Blasi. Venerdì sera l’ex capitano della Roma ha postato una foto su Instagram a cena con il campione del Psg Mbappé.