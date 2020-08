Pedro-Roma ufficiale fino al 2023. Countdown Smalling, risale Acuna

Per la Roma è stato il giorno di Pedro Rodriguez. Questa mattina lo spagnolo, dopo i controlli di alcuni giorni fa, ha svolto le visite mediche di rito alla clinica di Villa Stuart (dove si è recato anche Ante Coric). In serata, i giallorossi hanno annunciato l’ingaggio ufficiale a parametro zero dell’ex attaccante del Chelsea, che ha firmato fino al 2023. “Sono felice di essere qui a Roma, ringrazio tutti per l’accoglienza. Voglio vincere ancora, anche qui, è una grande sfida per tutti. È difficile, ma non impossibile – le prime parole di Pedro – Questo club è in crescita e per questo sono venuto qui. Fonseca mi ha parlato, è un bravo allenatore. All’Olimpico ho vinto anche una Champions, quindi è un posto speciale per me e sono molto motivato. L’infortunio? E’ importante recuperare bene, facendo piccoli passi ma qui sono in buone mani”.



Calciomercato Roma, sprint Smalling ma c’è il piano B. Acuna e Musso sul taccuino

Intanto Fienga e De Sanctis (Ausilio è stato confermato, insieme a Conte e Marotta, dall’Inter) continueranno a lavorare sul calciomercato, con Friedkin che ha un obiettivo preciso a lungo termine: 100 milioni di plusvalenze nelle prossime tre sessioni, a partire da quella in corso. I punti di partenza restano gli stessi, dalla permanenza di Zaniolo e Pellegrini al ritorno di Smalling. In questa settimana la Roma vuole spingere sull’acceleratore, non ha intenzione di andare per le lunghe e ha pronti 17 milioni con lo United che ne vorrebbe 22-23. Piano B uno tra Maksimovic, Papastathopoulos e, sullo sfondo, Rugani. Tanti i nomi finiti in orbita giallorossa, a partire dai pali con Juan Musso nome da tenere d’occhio insieme a Meret e Perin se dovesse partire Pau Lopez. In difesa, invece, in Portogallo rilanciano la pista Acuna dello Sporting Lisbona, per cui ci sarebbero dei contatti in corso, anche se la richiesta è di 15 milioni di euro. Intanto torna di moda anche il profilo di Sead Kolasinac dell’Arsenal, oltre ad Aleksandr Kokorin che è stato proposto alla Roma: l’attaccante è ai ferri corti con lo Spartak Mosca.

Roma, quante cessioni: Schick-Bayer si può fare, Perotti non ha fretta

In uscita, invece, c’è una lunga lista di nomi che i giallorossi dovranno sistemare. Su Schick continua a esserci l’interesse forte del Bayer Leverkusen, che attende l’addio di Havertz. Da sbrogliare anche la situazione legata a Diego Perotti, che resterebbe fino alla scadenza del prossimo giugno, anche se la Roma sarebbe pronta ad ascoltare offerte vantaggiose anche per liberarsi dell’ingaggio, pur non spingendo particolarmente per il suo addio. Resterà certamente a Trigoria Leonardo Spinazzola, che è tornato sugli infortuni che ne hanno segnato la carriera: “Quando mi sono rotto il crociato due anni fa è stato un brutto momento, ma la nascita di mio figlio è stata una fortuna. Mi allenavo con il dolore anche sei ore, ma ero felice perché con lui tutto passava”.