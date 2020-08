Dal Portogallo: Roma in trattativa per Acuña, lo Sporting chiede 15 milioni

La Roma è ancora su Marcos Acuña. In Portogallo è “A Bola” a rilanciare la notizia dell’interesse del club giallorosso per il terzino dello Sporting Lisbona. L’argentino classe 1991 andrebbe a riempire la casella del calciatore in grado di giocare sia basso che a sinistra in un centrocampo a cinque, giocandosi il posto con Spinazzola. Secondo il quotidiano sportivo portoghese, su di lui c’è anche il Siviglia. Lo Sporting chiede 15 milioni di euro, la Roma sarebbe disposta a spingersi fino a 10 ma la trattativa c’è e i contatti continuano. La società lusitana ha già messo in conto di venderlo per superare le difficoltà finanziarie. In stagione Acuña ha giocato 36 partite tra campionato e coppe, totalizzando due gol e quattro assist.