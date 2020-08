Kolasinac sul taccuino della Roma. Lo Schalke monitora la situazione

“A volte ritornano“, un motivo che si sente spesso soprattutto nell’intricato periodo del calciomercato. Come ritorna per la Roma il nome di Kolasinac. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com il calciatore dell’Arsenal sarebbe da sempre attratto da un’avventura italiana e i giallorosso potrebbero offrirgli un’opportunità soprattutto grazie alla sua capacità di interpretare con efficacia il ruolo di esterno difensivo e di terzo centrale in una difesa a tre. I giallorossi però devono stare attenti allo Schalke 04, la sua ex squadra che – secondo Sky Sport Deutschland – vorrebbe convincere Kolasinac a tornare nonostante i guai finanziari del club.