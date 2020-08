Roma, missione da brividi: c’è una squadra da vendere

Al raduno di giovedì, Paulo Fonseca dovrà fare i conti con una rosa ancora più ampia rispetto a quella di 28 calciatori che ha terminato la stagione, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. L’unico volto nuovo sarà il primo acquisto di Friedkin, cioè lo spagnolo Pedro.

Per il resto saranno tutte facce già viste, molte delle quali non dovrebbero rimanere troppo a Trigoria, almeno nelle intenzioni della società che punta a liberarsi di ingaggi pesanti e a sfoltire una rosa che Paulo Fonseca, che già si era lamentato lo scorso anno perché la reputava troppo ampia, non riuscirebbe a gestire. Partiti Cetin, Zappacosta e Kalinic sono tornati rispettivamente al Chelsea e all’Atletico Madrid, mentre Chris Smalling aveva salutato tutti prima della gara di Europa League col Siviglia ma rimane in cima alla lista degli acquisti della coppia Fienga-De Sanctis.

Sono però rientrati alla base, già da un po’, Olsen, Florenzi, Karsdorp, Coric e Antonucci, mentre Schick è ancora in vacanza dopo la semifinale di Champions raggiunta col Lipsia. Proprio dalle loro cessioni, oltre che da quelle di Cengiz Under e Justin Kluivert, la Roma conta di ricavare un “tesoretto” di una sessantina di milioni (più il risparmio degli ingaggi) da reinvestire sul mercato e da aggiungere ai 40 milioni circa messi a disposizione dalla nuova proprietà e ai 13 già incassati quando è scattato l’obbligo di riscatto da parte del Sassuolo per Defrel (9) e del Granada per Gonalons (4).