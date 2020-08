A Villa Stuart c’è anche Ante Coric per le visite mediche – FOTO

Non c’era solo Pedro della rosa della Roma a Villa Stuart stamattina. Anche Ante Coric, infatti, ha sostenuto le visite mediche in clinica prima di unirsi alla squadra che giovedì si ritroverà a Trigoria per i tamponi e dal giorno dopo comincerà la preparazione. Il centrocampista – che ha incrociato Pedro – è rientrato dal prestito all’Almeria, che non l’ha riscattato, e si allenerà agli ordini di Fonseca. Il suo futuro però è lontano da Roma: il club proverà a trovargli una sistemazione, possibilmente a titolo definitivo.

Coric è arrivato nel 2018 portato a Roma da Monchi, che l’aveva definito “uno dei più grandi talenti emergenti del calcio europeo”. In giallorosso però non l’ha dimostrato: solo 48′ in campionato e 26′ in Champions League prima del prestito in Spagna.

A cura di Paolo Franzino