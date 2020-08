Per Schick si fa sotto il Bayer Leverkusen

Come può il trasferimento record, si parla di 100 milioni di euro (80 più 20 di bonus) di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen al Chelsea, essere una buona notizia per la Roma? Semplice: la società tedesca, secondo quanto riporta la “Bild”, avrebbe individuato in Patrik Schick il suo erede, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”.

L’attaccante ceco piace da tempo a Rudi Voeller, direttore esecutivo del Bayer, che dopo aver chiuso la cessione di Havertz è pronto a formulare l’offerta giusta alla Roma, che non può scendere sotto ai 25 milioni di euro per non realizzare una minusvalenza. Schick ha già espresso il suo gradimento alla permanenza in Bundesliga, anche se la sua prima scelta resta il Lipsia, con cui in questa stagione ha raggiunto la semifinale di Champions League segnando 10 gol in campionato. Se però dovesse essere il Bayer a fare l’offerta migliore alla Roma, non punterà di certo i piedi.