Antonio Conte resta sulla panchina dell’Inter. Confermato anche Ausilio

Antonio Conte resta all’Inter. Il tecnico leccese, che sembrava vicino all’addio, proseguirà invece la sua avventura in nerazzurro. La decisione arriva dopo un lungo incontro a cui, oltre all’ex ct della Nazionale, hanno partecipato il presidente Zhang e i dirigenti Marotta, Antonello e Ausilio. Ad annunciarlo è il club finalista di Europa League, in una nota sul proprio sito: “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto“.

Secondo “Sky Sport”, inoltre, rimarranno nell’organigramma dell’Inter anche l’ad Giuseppe Marotta e il ds Piero Ausilio. Per quest’ultimo, dunque, sembra esclusa l’ipotesi Roma.