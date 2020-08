Roma, Pedro a Villa Stuart per le visite mediche – FOTO

È il giorno di Pedro. L’esterno spagnolo, arrivato a parametro zero dal Chelsea il giorno del passaggio di proprietà al gruppo Friedkin, sostiene oggi le visite mediche di rito prima della firma sul contratto e dell’ufficialità con la Roma. È arrivato poco prima delle 11 nella clinica romana di Villa Stuart dove effettuerà gli ultimi controlli dopo la visita specialistica alla spalla di martedì scorso.

In questi giorni per farsi trovare pronto e recuperare prima del previsto ha cominciato un lavoro specifico con lo staff medico giallorosso. La lussazione acromion claveare, ossia della clavicola, lo costringerà a stare fuori ancora un mese. Ma da fine settembre-inizio ottobre sarà pronto per unirsi alla squadra di Fonseca.

A cura di Paolo Franzino