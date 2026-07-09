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Ora è caccia all'alternativa

Niente Greenwood. La parola fine non è ancora arrivata. Ma la sensazione è che l'inglese non prenderà il volo per Roma. Il club ora deve fare nuove valutazioni. D'Amico dovrà andare a caccia delle alternative. I nomi sul tavolo sono tanti: da Nusa a Garnacho, fino a Godts. Gasperini aspetta il suo rinforzo offensivo. Il 13 luglio inizierà il ritiro e il tecnico vorrebbe avere con sé un nuovo volto. Non sarà facile. Ma il ds è al lavoro per dare un'accelerata. L'attacco resta la priorità. Ma non sarà l'unico reparto a essere rinforzato. Il sogno per la fascia ha un identikit preciso. Quello di Moreira. Intrecci e ambizioni si legano al Chelsea. Aggiornamenti importanti anche sul fronte uscite. Soulé ha aperto alla Premier. Mentre per Koné si è fatto avanti lo United. E in questa operazione c'è anche la mano indiretta di Mourinho.

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