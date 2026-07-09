Mason Greenwood è sempre più vicino al Fenerbahce e la Roma sta già pensando alle possibili alternative. A Gasperini è stato promesso un colpo Champions per l'attacco e tra i nomi in lista continua a esserci quello di Antonio Nusa. L'esterno classe 2005 sta giocando il Mondiale con la sua Norvegia ed è seguito da molti club europei. La richiesta del Lipsia è da top: servono almeno 50 milioni di euro per strapparlo ai tedeschi. Come riporta TeamTalk, nelle ultime ore su Nusa sarebbe piombato anche l'Arsenal di Mikel Arteta - che sta preparando una proposta tra i 50 e i 60 milioni di euro - oltre all'interesse di altri club inglesi come Tottenham, Newcastle, Aston Villa e Crystal Palace.