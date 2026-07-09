Ieri è iniziata la prima fase della nuova campagna abbonamenti della Roma. La prima finestra, dedicata ai rinnovi e aperta fino al 20 luglio, ha già fatto registrare numeri impressionanti. Dopo appena due giorni, infatti, è stata superata quota 16.000 tessere. Sale sempre di più la febbre giallorossa. I tifosi non vedono l'ora di essere protagonisti di una stagione da Champions. Nessuno vuole perdersi questo appuntamento. La prossima fase, ancora dedicata ai rinnovi, partirà il 20 luglio alle ore 12 e terminerà il 23 luglio alle 13. Successivamente sarà il turno dei rinnovi con cambio di posto o settore, in programma dal 23 al 27 luglio. Poi spazio alla vendita dedicata agli iscritti alla "Waiting List", che conta già oltre 25 mila tifosi giallorossi. Il club ha confermato il tetto massimo di 40.000 abbonamenti per l'intero Olimpico, quota già raggiunta nella passata stagione.