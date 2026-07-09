Sfumato Greenwood, la Roma valuta ora altri profili. Nulla è andato perduto: siamo ancora ai primi di luglio e la nuova stagione deve prendere il via. C’è tutto il tempo per recuperare e individuare giocatori validi, se non addirittura migliori dell’inglese. A Trigoria sono iniziate le prime valutazioni. Sul taccuino di D’Amico c’è da tempo il nome di Garnacho. L’argentino stuzzica Gasperini e potrebbe diventare una delle piste più percorribili. Non sarebbe il classico colpo da Champions, ma un innesto capace di arricchire il reparto offensivo. La pista si era raffreddata per un motivo preciso: Xabi Alonso voleva valutarlo durante il ritiro. Ora, però, lo scenario è cambiato. Come riporta Fabrizio Romano, Garnacho può lasciare il Chelsea già in questa sessione di mercato e non è considerato incedibile. In caso di un’offerta ritenuta soddisfacente, i blues sarebbero pronti ad aprire alla cessione. Su di lui ci sono molti club interessati, tra cui il Como di Fabregas e il Napoli di Allegri.