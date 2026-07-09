Manu Koné continua ad attirare le attenzioni di diversi club soprattutto in Premier League. Il centrocampista giallorosso è uno dei più appetibili sul mercato e dopo l'interessamento dell'Arsenal - come scrive il portale inglese TeamTalk - sul francese ci sarebbe forte il Manchester United. Dopo i colpi Ederson e Andrey Santos, i Red Devils sono intenzionati ad acquistare un altro centrocampista e sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 50 milioni di sterline (58 milioni di euro). Gasperini e la Roma non vorrebbero privarsi di Manu Koné, ma non è detto che il francese rimarrà a Trigoria in caso di offerte irrinunciabili.