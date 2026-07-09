Il calciomercato della Roma guarda ancora alla fascia sinistra, e il nome che resiste in cima alla lista di Gian Piero Gasperini è quello di Diego Moreira, esterno classe 2004 dello Strasburgo protagonista con il Belgio ai Mondiali. Dopo un primo sondaggio prima del torneo, i giallorossi sono tornati a trattare con il club francese, che valuta il cartellino 40 milioni di euro: una richiesta alta che Tony D'Amico proverà a limare.

Diego Moreira alla Roma: i 40 milioni dello Strasburgo e il paragone con Greenwood

La clausola di recompra del Chelsea: cosa c'entra il gruppo BlueCo

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A differenza del dossier Greenwood, però, l'operazione Moreira non mette a rischio gli equilibri economici dello spogliatoio: il belga guadagna poco meno di un milione e mezzo l'anno, in linea con il tetto salariale fissato da Trigoria — lo stesso limite che aveva fatto saltare la pista per Mason, poi passato al. L'inglese ne aveva chiesti 6 più bonus e alle fine è stato ricoperto d’oro dal club turco.C’è un terzo incomodo tra la: il Chelsea. I blues vantano una clausola di recompra sul giocatore. L'importo non è stato reso noto, ma la possibilità di riportarlo a Londra esiste. Anche loappartiene al gruppo BlueCo. Questo significa che gli inglesi (che lo hanno ceduto per poco meno di due milioni) hanno un controllo indiretto sulla situazione del giocatore e, grazie alla clausola di recompra, possono decidere di riportarlo a ‘casa’ prima di un'eventuale cessione a un altro club.Lalo sa e si è mossa. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sondaggio col Chelsea per Garnacho. E i giallorossi ne hanno approfittato per parlare anche di Moreira. Il club al momento è concentrato sudel Rayo Vallecano in quel ruolo e non avrebbe intenzione di mettersi in mezzo. Tutto dipenderà da come andrà a finire il Mondiale.L’eventuale arrivo diriporterebbe Wesley nel suo habitat naturale: sulla fascia destra. La passata stagione ha dato risposte positive dall’altra parte, ma l’idea di Gasperini è di rinforzare il lato sinistro che ad oggi non ha un padrone. Salah-Eddine rimane in uscita,verrà valutato durante il ritiro eha salutato da ormai un mese. Il belga sarebbe l’esterno perfetto per il tecnico: veloce, tecnico e con spiccate doti offensive che ha messo in mostra, per esempio, nel match contro il Senegal. E il biglietto da visita non è male: 4 gol e 7 assist nella scorsa stagione. Ora la palla passa ai Friedkin.