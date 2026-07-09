Il belga è il grande obiettivo per rinforzare la batteria di esterni di centrocampo. D'Amico al lavoro per accelerare sul calciomercato
Il calciomercato della Roma guarda ancora alla fascia sinistra, e il nome che resiste in cima alla lista di Gian Piero Gasperini è quello di Diego Moreira, esterno classe 2004 dello Strasburgo protagonista con il Belgio ai Mondiali. Dopo un primo sondaggio prima del torneo, i giallorossi sono tornati a trattare con il club francese, che valuta il cartellino 40 milioni di euro: una richiesta alta che Tony D'Amico proverà a limare.
Diego Moreira alla Roma: i 40 milioni dello Strasburgo e il paragone con GreenwoodA differenza del dossier Greenwood, però, l'operazione Moreira non mette a rischio gli equilibri economici dello spogliatoio: il belga guadagna poco meno di un milione e mezzo l'anno, in linea con il tetto salariale fissato da Trigoria — lo stesso limite che aveva fatto saltare la pista per Mason, poi passato al Fenerbahce. L'inglese ne aveva chiesti 6 più bonus e alle fine è stato ricoperto d’oro dal club turco.
La clausola di recompra del Chelsea: cosa c'entra il gruppo BlueCoC’è un terzo incomodo tra la Roma e Moreira: il Chelsea. I blues vantano una clausola di recompra sul giocatore. L'importo non è stato reso noto, ma la possibilità di riportarlo a Londra esiste. Anche lo Strasburgo appartiene al gruppo BlueCo. Questo significa che gli inglesi (che lo hanno ceduto per poco meno di due milioni) hanno un controllo indiretto sulla situazione del giocatore e, grazie alla clausola di recompra, possono decidere di riportarlo a ‘casa’ prima di un'eventuale cessione a un altro club.
L'assist del Chelsea: Xabi Alonso vuole ChavarriaLa Roma lo sa e si è mossa. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sondaggio col Chelsea per Garnacho. E i giallorossi ne hanno approfittato per parlare anche di Moreira. Il club al momento è concentrato su Chavarria (richiesta di Xabi Alonso) del Rayo Vallecano in quel ruolo e non avrebbe intenzione di mettersi in mezzo. Tutto dipenderà da come andrà a finire il Mondiale.
Moreira a sinistra, Wesley a destra: il piano tattico di GasperiniL’eventuale arrivo di Moreira riporterebbe Wesley nel suo habitat naturale: sulla fascia destra. La passata stagione ha dato risposte positive dall’altra parte, ma l’idea di Gasperini è di rinforzare il lato sinistro che ad oggi non ha un padrone. Salah-Eddine rimane in uscita, Angeliño verrà valutato durante il ritiro e Tsimikas ha salutato da ormai un mese. Il belga sarebbe l’esterno perfetto per il tecnico: veloce, tecnico e con spiccate doti offensive che ha messo in mostra, per esempio, nel match contro il Senegal. E il biglietto da visita non è male: 4 gol e 7 assist nella scorsa stagione. Ora la palla passa ai Friedkin.
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