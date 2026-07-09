Reynolds porta soldi alla Roma. La meteora statunitense, ricordata più per essere stato una quota Usa che per le sue gesta in campo, è riuscita comunque a dare un piccolo aiuto alle casse giallorosse. Reynolds, infatti, come riporta The Athletic, è pronto a sbarcare in Francia. Giocherà con il Rennes. L'affare si è chiuso per una cifra vicina ai 5 milioni. A incassare sarà il Westerlo. Ma anche la Roma. Il club giallorosso, infatti, deteneva il 25% sulla futura rivendita del giocatore. Nelle casse romaniste entreranno quindi circa 1,25 milioni di euro. Soldi utili per il mercato giallorosso.