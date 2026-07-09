Matias Soulé rimane in uscita. L'argentino corteggiato a lungo dai club arabi ha per il momento messo in stand by le offerte che arrivano dalla Saudi Pro League. La sua idea non è cambiata da giugno ad oggi e lo ha ribadito anche al suo entourage. Dall'Inghilterra si registrano i primi movimenti, su di lui c'è il Sunderland di Ghisolfi, lo stesso ds che nel 2024 lo portò a Roma. Matias apre alla Premier League (lo aveva fatto anche con l'Aston Villa) ed ora i giallorossi attendono un'offerta sul tavolo di Trigoria. La valutazione è superiore ai 30 milioni, per inserire a bilancio una plusvalenza importante.