È arrivato il momento. Oggi iniziano i quarti di finale del Mondiale. Il primo match è Marocco-Francia. E non sarà una partita come le altre. Non per la Roma. In campo, infatti, ci saranno entrambi dal primo minuto: Koné ed El Aynaoui. I due giallorossi si troveranno di fronte per la prima volta in carriera. In palio c'è un posto in semifinale. Presente e futuro della Roma si incontrano in una sfida ad alta tensione. Neil è pronto a guidare la sua squadra. Fin qui è stato uno dei protagonisti del Marocco. Koné, invece, si è ripreso il posto da titolare e vuole continuare a stupire. Il mondo avrà gli occhi su di loro. Anche la Roma. Koné-El Aynaoui, che la sfida abbia inizio.