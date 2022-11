Roma-Lazio, la chiave è Zaniolo. Niente conferenza per Mourinho e Sarri

Accordo New Balance-Aries raggiunto online le nuove maglie. Ranking Uefa, Roma 12esima in classifica: in Italia meglio solo la Juventus

Redazione

Dopo aver conquistato la qualificazione ai play off di Europa League, la Roma si prepara al derby di domenica. Lo Stadio Olimpico è pronto ad ospitare alle 18 la partita più attesa dai tifosi della capitale. Scelte quasi obbligate nelle formazioni per i due allenatori che siederanno in panchina visto le tante assenza sia da una parte sia dall'altra. Sarri e Mourinho non faranno però le consuete conferenze stampe della vigilia. Se la scelta di Mourinho era prevedibile, dato che il tecnico giallorosso non è solito parlare in conferenza due volte nella stessa settimana, quella di Sarri è una decisione più insolita. Entrambi gli allenatori preferiscono quindi concentrarsi sul campo e ridurre al minimo l'esposizione mediatica, data anche la delicatezza della sfida. I tecnici, di umori opposti dopo il turno europeo di ieri, si affrontano in una sfida fondamentale per la classifica che li vede divisi da un solo punto.

Dopo l'Europa è tempo di derby per Zaniolo — Zaniolo vuole il suo primo gol nel derby. Gli incontri precedenti sono stati sfortunati: tre pali e infortuni. Ora è tempo di entrare nella storia della stracittadina dalla porta principale, quella che hanno varcato a 25 anni Giannini, a 24 Totti e a 22 Lorenzo Pellegrini. Nicolò di anni ne ha 23, la perfetta media per perdere la castità da stracittadina. E in mente ha un’esultanza particolare in caso di gol. D’altronde le ruggini con la tifoseria laziale sono ancora evidenti. Gli striscioni disgustosi nei suoi confronti dopo l’infortunio, i cori contro la mamma Francesca, quel gesto decisamente poco elegante di Zaniolo mentre usciva dal campo e il rigore solare negato all’andata dello scorso anno. Insomma di motivi per vendicarsi ce ne sono eccome, sportivamente parlando.

Roma, accordo New Balance-Aries — Nuova collezione in casa Roma. New Balance e il marchio britannico di luxury streetwear Aries, infatti, hanno dato vita a una collaborazione costituita da tre maglie personalizzate, due delle quali saranno indossate durante la tournée giapponese dell'AS Roma, quando affronterà lo Yokohama F Marinos a Tokyo. Questa maglia pre-gara sarà indossata anche dai giocatori in campo durante il riscaldamento allo Stadio Olimpico, durante il derby del 6 novembre, quando affronteranno i rivali locali della Lazio.

Martina Stella