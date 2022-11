Roma-Lazio, un derby per sognare. Mou contro Sarri per la sfida Capitale

I giallorossi, leggermente favoriti secondo i bookmakers, vogliono chiudere con una vittoria super importante la settimana. I biancocelesti, senza Milinkovic, puntano al riscatto

Redazione

Basta fare un giro per le strade di Roma per capire di cosa si stia parlando. Non c'è appassionato di calcio nella capitale che non stia pensando al derby di domenica. È così da sempre, lo è a maggior ragione che la squadra di Mourinho e quella di Sarri hanno disputato un'ottima prima parte di campionato e si trovano a lottare in zona Champions League. Al momento, dopo le prime dodici giornate, la Roma è avanti di un punto a quota 25 al quarto posto, con la Lazio che insegue a una sola lunghezza di distanza. L'umore è decisamente più alto tra i giallorossi: hanno vinto a Verona contro l'Hellas, poi hanno superato il turno di Europa League battendo all'Olimpico il Ludogorets. Sarri invece si è arreso prima in campionato contro la Salernitana a sorpresa e poi è stata "retrocessa" in Conference League dopo l'1-0 di giovedì in Olanda contro il Feyenoord. Il calcio d'inizio è in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico di Roma, dirigerà l'incontro l'arbitro internazionale Daniele Orsaro.

Come arrivano Roma e Lazio — Dopo la sconfitta col Napoli, la squadra di José Mourinho ha saputo rialzare la testa. Ha infilato tre vittorie di fila, di cui due in Europa League contro Helsinki e Ludogorets che le hanno permesso di piazzarsi al secondo posto nel girone e accedere così agli spareggi, mentre in campionato ha superato il Verona al Bentegodi. Settimana decisamente diversa per la Lazio, che non ha dato seguito al successo sul Midtjylland: ha perso prima in casa contro la Salernitana, con Milinkovic-Savic che ha rimediato anche il giallo che gli farà saltare il derby perché diffidato, e poi è caduta a Rotterdam contro il Feyenoord, retrocedendo in Conference League.

I precedenti e il bilancio — Roma e Lazio si sono affrontate 178 volte in competizioni ufficiali, di cui 158 in Serie A e 20 in Coppa Italia. Il bilancio complessivo sorride ai giallorossi - come riporta OddsChecker - che hanno vinto in 68 occasioni contro le 48 degli avversari; 62 invece i pareggi. Nessuna delle due negli ultimi anni è riuscita a cominciare una vera e propria serie positiva: i nove incontri più recenti hanno visto tre vittorie per parte e tre pareggi. Nella passata stagione, all'andata ha vinto la squadra di Sarri 3-2 (gol di Milinkovic-Savic, Pedro, Ibanez, Anderson e Veretout) mentre al ritorno a prevalere è stato Mourinho per 3-0 con la doppietta di Abraham e la rete di Pellegrini.

Quote e favoriti per i bookmakers — Il fattore campo conta relativamente in partite così, in generale per i bookmakers la Roma arriva meglio allo scontro diretto, stando a quanto rilevato da OddsChecker. I giallorossi sono favoriti a 2.05 per 888 Sport e Betfair, con il pareggio che arriva a 3.60 con Snai e il successo della Lazio che tocca 3.80 per Bet365. Equilibrio quasi totale per quanto riguarda il numero di reti che si vedranno: l'Over 2.5 è a 1.90 per Bet365, 888 Sport e LeoVegas, l'Under 2.5 è al massimo a 1.92 secondo Snai. Decisamente più probabile che entrambe le squadre riescano ad andare a segno: il Gol è a 1.75 per Bet365, il No Gol raggiunge 2.11 con Planetwin.