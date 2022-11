Roma, accordo New Balance-Aries: ecco le maglie della tournée giapponese

Nuova collezione in casa Roma. New Balance e il marchio britannico di luxury streetwear Aries , infatti, hanno dato vita a una collaborazione costituita da tre maglie personalizzate, due delle quali saranno indossate durante la tournée giapponese dell'AS Roma, quando affronterà lo Yokohama F Marinos a Tokyo . Le maglie presentano una striscia diagonale marmorizzata nei colori emblematici del club, mentre la maglia pre-partita include uno sfondo e un bordo nero sul colletto. Questa maglia pre-gara sarà indossata anche dai giocatori in campo durante il riscaldamento allo Stadio Olimpico, durante il Derby del 6 novembre, quando affronteranno i rivali locali della Lazio.

Il Direttore Generale di New Balance Football, Kenny McCallum, ha dichiarato: "Roma è probabilmente la città più storica del mondo, che ha plasmato la cultura per migliaia di anni. La collaborazione con Aries non solo rende omaggio al ruolo importante che l'AS Roma ha avuto nella storia di questa grande città, ma contribuisce a scriverne il futuro dentro e fuori dal campo". Oltre alle maglie dell'AS Roma, la collaborazione prevede anche una giacca, un pantalone e una maglia nera pre-partita, una maglia argento e oro in edizione limitata che ritrae alcune delle figure più iconiche di Roma, tra cui Lupa Capitolina, Lucio Vero e Giulio Cesare.