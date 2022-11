Mamma Francesca coccola Zaniolo: “Non ti tiri mai indietro. Fenomeno”

L'ennesima dimostrazione di Zaniolo ieri sera. Il numero 22 giallorosso risponde sempre presente per la Roma. E lo sa bene anche la mamma di Nicolò, che questa mattina tramite una storia su Instagram ha difeso nuovamente il figlio dalle tante, troppe critiche che gli sono state mosse nei mesi precedenti: "Non si contano i cerotti che hai. Nonostante tutto non ti tiri mai indietro. Fenomeno" queste le parole di Francesca a commento di una foto del giocatore che esulta dopo il gol sotto la Curva Sud. Poi il supporto e l'affetto della sorella Benedetta: "A chi ti criticava, critica e a chi continuerà a farlo. Zittiscili così, nel modo migliore. Ti meriti il mondo. Solo tu 2 rigori e un gol in 45 minuti".