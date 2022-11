Mourinho, c’è aria di derby

C’è già aria derby all’Olimpico dopo il 3-1 rifilato al Ludogorets che proietta la Roma ai playoff di Europa League scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Scorrendo la formazione iniziale scelta da José Mourinho, era chiaro che volesse preservare Zaniolo e Cristante in vista della stracittadina. Sarri e Mourinho ci arriveranno con animi opposti, perché uno continuerà l’avventura in Europa League e l’altro è retrocesso in Conference. José, però, preferisce non metterci il carico da 90 e con grande sportività ammette: «La Lazio è una delle candidate a vincerla. Non lo sto dicendo con ironia.Hanno allenatore, giocatori e squadra per farlo». Poi, la stoccata: «L’unico problema è che non lo vuole il signor Tare. Il derby? La Lazio ha fatto riposare praticamente tutti i suoi giocatori, al contrario nostro. Sono due modi diversi di pensare»