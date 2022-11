Roma avanti, Zaniolo stratosferico. Mourinho: “Ma ora arrivano gli squali”

Il secondo posto nel girone alle spalle del Betis Siviglia, invece, garantisce alla formazione di Mourinho la permanenza in Europa League, anche se i giallorossi dovranno giocare un turno in più (16 e 23 febbraio, il sorteggio ci sarà lunedì prossimo) contro una delle formazioni retrocesse dalla Champions League.

Soddisfatto José Mourinho : “È stata una partita davvero complicata, loro sono una buona squadra, con fantasia e velocità. Nel secondo tempo abbiamo rischiato il tutto per tutto, siamo entrati con atteggiamento e intensità diversi. Giocare con due attaccanti come Belotti e Abraham è diverso da giocare con Tammy e Nicolò, le caratteristiche di Zaniolo ci hanno aiutato tanto e il gol è arrivato”.

L’obiettivo era rimanere in Europa League. “Dovremo giocare meglio perché adesso arrivano gli squali: le squadre che affronteremo nei play off sono squadre di Champions, sono più forti. Il derby? Continuare in Europa League era una questione di orgoglio, andare in Conference League non era il nostro obiettivo per giocare contro Fiorentina, Lazio e West Ham. Domenica sarà una grande partita, ci piacerà giocarla".