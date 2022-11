Roma-Lazio, Mourinho e Sarri non parleranno in conferenza stampa

Dopo la vittoria in rimonta di ieri che permette di continuare il percorso in Europa League , la Roma può preparare l'attesissimo derby di domenica alle 18.

Sarri e Mourinho non faranno però le consuete conferenze stampe della vigilia. Se la scelta di Mourinho era prevedibile, dato che il tecnico giallorosso non è solito parlare in conferenza due volte nella stessa settimana, quella di Sarri è una decisione più insolita. Entrambi gli allenatori preferiscono quindi concentrarsi sul campo e ridurre al minimo l'esposizione mediatica, data anche la delicatezza della sfida. I tecnici, di umori opposti dopo il turno europeo di ieri, si affrontano in una sfida fondamentale per la classifica che li vede divisi da un solo punto.