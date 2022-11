Roma-Lazio, le probabili formazioni di Mourinho e Sarri

Dopo aver conquistato la qualificazione ai play off di Europa League, la Roma si prepara al derby di domenica. Lo Stadio Olimpico è pronto ad ospitare alle 18 la partita più attesa dai tifosi della capitale. Scelte quasi obbligate per i due allenatori che siederanno in panchina visto le tante assenza sia da una parte sia dall'altra. Pochi cambi per Mourinho negli 11 titolari: RuiPatricio tra i pali e la difesa, ormai inamovibile, composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce Karsdorp ma possibile ballottaggio Zalewski-El Shaarawy. A centrocampo altro dubbio: uno tra Matic e Camara affiancherà Cristante pilastro indiscusso dello Special One da tempo. Davanti, insieme a capitan Pellegrini ci sarà probabilmente la coppia d’attacco formata da Zaniolo, protagonista assoluto della partita vinta 3-1 contro il Ludogorets, e Abraham.