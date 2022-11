‘RADIO PENSIERI LAZIO’, DE ANGELIS: “Siamo zero ed è giusto fare la Conference”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Lazio vista ieri e non solo

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Oggi ci siamo sintonizzati sulle frequenze che parlano tutto il giorno, o quasi, di Lazio. Ecco le opinioni dei protagonisti:

Guido De Angelis (Radiosei - 98.100): "Oggi mattinata particolarmente dura. Il Feyenoord lo sapevamo era l'avversario peggiore nel nostro girone. Mezz'ora di tragedia, ci hanno preso a pallonate, ieri partita simile a quella fatta contro la Salernitana. La Lazio non ha creduto nell'Europa, a partire dalla società e dai tifosi, visto le presenze all'Olimpico. Io voglio vincerla la Conference League, restateci voi a casa, dobbiamo tornare umili come tifoseria. Se sei zero, come siamo, è giusto ripartire dalla Confernce".

Daniele Magliocchetti (Radioincontrolympia -105.8) "A me la Conference League fa schifo, non la voglio fare, e spero che la Lazio esca a gennaio. Io me la prendo con la squadra e con il mister. La partita è stata preparata bene, la squadra non è in grado di gestire e aveva la testa al derby. E non mi sta bene".

Mauro Simoncelli (Radioincontrolympia - 105.8): "La Lazio quando ha due risultati su tre, fa il peggio. Non la sa gestire, ed è una mentalità sbagliata che si ha da anni. A me fa schifo giocare la Conference League, e abbiamo perso contro il Feyenoord che l'anno scorso scrivevamo che era una squadra di pippe. Certo, poi ci sono quelli ai quali annullano un gol subìto per un buffetto preso '5 minuti prima'...".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma non mantiene l'Europa League, perché ci sono ancora gli spareggi e non è facile. Io non mi esalterei per la vittoria, perché il girone era modesto. La Lazio appena ha preso il gol non è più esistita. Ora c'è la Conference League, una cosa brutta".