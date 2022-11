Zaniolo e il derby: pali, insulti e veleni. Ora vuole esultare come si deve

"Don't stop the Party", usa questo brano dei The Black Eyed Peas per far capire lo stato d'animo in vista di domenica. Ieri aveva promesso il 200%, e nessuno stenta a credere non sarà così dopo l’ingresso di ieri con il Ludogorets. Nicolò Zaniolo vuole la sua prima volta al derby. Gli incontri precedenti sono stati sfortunati: tre pali e infortuni. Ora è tempo di entrare nella storia della stracittadina dalla porta principale, quella che hanno varcato a 25 anni Giannini, a 24 Totti e a 22 Lorenzo Pellegrini. Nicolò di anni ne ha 23, la perfetta media per perdere la castità da stracittadina. E in mente ha un’esultanza particolare in caso di gol. D’altronde le ruggini con la tifoseria laziale sono ancora evidenti. Gli striscioni disgustosi nei suoi confronti dopo l’infortunio, i cori contro la mamma, quel gesto decisamente poco elegante di Zaniolo mentre usciva dal campo e il rigore solare negato all’andata dello scorso anno. Insomma di motivi per vendicarsi ce ne sono eccome, sportivamente parlando.