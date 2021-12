Roma-Inter, Mourinho in silenzio stampa. Tegola El Shaarawy: lesione muscolare

La squadra si prepara in vista del match contro l'ex Dzeko, senza il Faraone che dovrà stare fermo alcune settimane. Zaniolo multato dal Giudice Sportivo, Scalera saluta ufficialmente

Il mercato è sempre al centro dei pensieri di Pinto. La Roma deve azzardare se vuole dare una svolta alla stagione. Nelle ultime ore è iniziato a circolare anche il nome di Marc Roca per il centrocampo. Il classe '96 in forza al Bayern sembra chiuso dalla concorrenza, dunque potrebbe muoversi con la formula del prestito gratuito. Fronte societario, Stefano Scalera dal primo gennaio non sarà più ufficialmente l'uomo di riferimento dei Friedkin per quello che riguarda le relazioni istituzionali. Nonostante la stagione dei giallorossi stenti a decollare per gli obiettivi prefissati, la voglia di sostenere la squadra da parte del pubblico è encomiabile. Già a ruba i tagliandi per la gara contro lo Spezia e a grande ritmo viaggia anche la vendita dei biglietti per la partita contro la Juventus.