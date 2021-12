Roma-Inter, silenzio stampa per Mourinho: annullata la conferenza di domani

Il tecnico non parlerà domani alla vigilia del match per concentrarsi solo sul lavoro in campo

Non ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho domani. Il tecnico portoghese ha deciso di non parlare alla vigilia di Roma-Inter, così da potersi concentrare solo sulla partita. Lo Special One preferisce non affrontare temi come gli arbitri o le emozioni del ritrovare la sua vecchia squadra all'Olimpico sabato. Niente indicazioni sul modulo o su chi potrà giocare dunque per Simone Inzaghi, che invece parlerà in sala stampa alle 12.45. Il tecnico romanista aveva già annullato una conferenza quest'anno, alla viglia del match con il Cagliari, poi vinto 2-1.